Carcare. Seconda partita interna e seconda vittoria per l’Acqua Calizzano Carcare. Nella serata di sabato 2 novembre, nel palasport di casa, di fronte ad un pubblico molto numeroso, le biancorosse hanno avuto la meglio sulla Libellula Bra per 3 a 1.

Le padrone di casa iniziano a premere subito sull’acceleratore con un gioco molto veloce e grintoso in difesa mettono subito in difficoltà le ospiti, le quali fanno fatica ad arginare Raviolo e i servizi delle carcaresi, che ben presto si portano sull’8 a 1 e poi sul 16 a 6. Il primo set si chiude con un netto 25-14.

Nella seconda frazione le piemontesi giocano con più attenzione e riescono a migliorare la ricezione e la correlazione muro-difesa lottando punto a punto, fino a portarsi sul 23 a 19 ed aggiudicandosi il parziale per 25 a 21.

Il terzo ed il quarto set sono uno la fotocopia dell’altro con le padrone di casa che impongono il loro gioco senza che le braidesi riescano mai ad impensierirle veramente e senza mai mostrare di poter mettere in discussione la vittoria finale delle carcaresi. La formazione allenata da Luca Mantoan si impone per 25-20 e 25-21, conquistando così il secondo successo in campionato.

In classifica le biancorosse vanno ad insediarsi in quinta posizione, con 6 punti all’attivo.

Sabato 9 novembre alle ore 18 andrà in scena uno dei derby liguri, a Genova: Serteco Volley School contro Pallavolo Carcare.