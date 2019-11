La Federciclismo premia gli atleti savonesi

Villanova d’Albenga. Consueto appuntamento riservato agli appassionati di ciclismo del Ponente e della provincia di Savona. Nel primo pomeriggio odierno ha avuto infatti luogo la relazione consuntiva dell’annata trascorsa, con annessa premiazione degli atleti e programmazione della stagione ventura.

L’evento si è tenuto presso la sala conferenze del Salone dei Fiori, in piazza Isoleri, a Villanova. A presiederlo Piero Zangani, presidente provinciale della Federazione Ciclistica Italiana. Con lui il presidente e collega regionale Sandro Tuvo, il presidente nazionale della revisioni dei conti della FCI Simone Mannelli, l’assessore allo sport del comune locale Filippo Morbelli e Carlo “Carletto” Pizzorno, decano giudice di corsa.

L’incontro è stata l’occasione per premiare gli atleti, le società e i gruppi sportivi in particolare savonesi distintisi nell’arco dell’anno, in ambito locale, nazionale e internazionale.

I riconoscimenti alla memoria di Riccardo Pierluca, Luciano Gavazza e Luisella Manfrino.

Le società del territorio, chiamate nell’ordine: Unione Ciclistica Alassio, Andora Ciclismo, DLF Albenga, Ucla 1991, Loabikers, Circolo Sportivo Ortovero, Team Marchisio Bici, Team Good Bike Savona, Alassio Bike, Uc Garlenda, Riviera outdoor, Albisola Bike, Calice Bike, Andorarace, Polisportiva Quiliano, Finale Outdoor Resort, Nova Uvi, Ponente Ligure e Albenga Bike.

Nel fuoristrada, tra gli amatori è stato conferito onore al merito ai campioni italiani Simona Massaro e Giampaolo Codebò nella cronometro master, entrambi portacolori del Bicistore Cycling Team Carcare. Quindi i campioni regionali Riccardo Santamaria e Lorenzo Trincheri (Ucla Laigueglia) e Carlo Cortesi (Quiliano Bike). Per quanto conrne l’enduro: Matteo Mandras tra gli esordienti, Laura Rossin e Marcello Pesenti nella categoria èlite.

A seguire, uno a uno, sono stati chiamati i vincitori del Giro della Provincia di Savona, dalle categorie dei più giovani (G1, G2, G3 ai G6). Da segnalare, due arrivati da fuori provincia; Giacomo Dentelli, della Ciclismo Velenza (provincia di Alessandria) e Stefano Cuneo, del Bici Camogli Golfo Paradiso.

In conclusione è toccato ai campioni provinciali esordienti Mtb; Andrea Ricci, Gaia Gasperini , Lorenzo Santamaria (Ucla 1991) e Alessandra Maroni (Calice Bike). Dunque agli Open master, vale a dire Luca Ferraris (Alassio Bike) Ignazio Cannas (Andorarace) e ai primi classificati dei campionati della montagna.