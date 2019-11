La corsa al titolo di capocannoniere di serie A

È stato giocato quasi un terzo della serie A e i fenomeni di questa stagione sono ormai evidenti. La Juventus guida la classifica del campionato, ma non quella dei marcatori. Ecco chi sono i tre protagonisti che vantano il maggior numero di reti segnate in questo torneo.

Ciro Immobile

Il giocatore al comando della classifica marcatori è il laziale Ciro Immobile. Immobile, che con 13 reti segnate e 4 assist ha già iniziato a dimostrare tutto il suo valore, guida l'attacco biancazzurro e ha gran parte del merito dell'attuale quarto posto della Lazio. Inoltre, con il gol segnato nella gara vinta contro il Milan per 2-1, l'attaccante ha raggiunto le 100 reti in sole 147 partite in maglia biancazzurra, dimostrando che non si tratta di un giocatore esploso solo in questa stagione. Infatti, c'è stata solo una gara in cui Immobile non ha partecipato a un gol della sua squadra, ovvero la sfida contro l'Inter persa per 0-1, dove, paradossalmente, non era partito tra gli undici titolari. La sua condizione fisica è inarrestabile e sarà l'elemento fondamentale per le speranze laziali in chiave Champions League, o magari qualcosa in più.

Romelu Lukaku

La condizione strepitosa di Immobile è confermata dal fatto che il secondo giocatore nella classifica cannonieri, Romelu Lukaku, è dietro di quattro reti rispetto all’attaccante laziale. Lukaku è stato una rivelazione nell’Inter, squadra che la scorsa stagione aveva fatto non poca fatica ad andare a segno, e i numeri lo dimostrano: dopo solo 11 gare i nerazzurri hanno segnato quasi la metà dei gol totali totalizzati in tutto lo scorso campionato. Le reti di Lukaku hanno permesso all’Inter di stare al passo con la Juventus, e se gli uomini di Conte vogliono strappare il titolo ai bianconeri devono impegnarsi a mantenere questo ritmo. Paradossalmente, durante l’estate c’erano state voci piuttosto insistenti di un possibile passaggio di Lukaku alla Juventus; non ci resta che aspettare a fine stagione per vedere se il suo trasferimento all’Inter è stata la scelta vincente. Ma qualsiasi cosa accada, è certo che Lukaku sarà ancora tra i favoriti a vincere il titolo di capocannoniere a fine campionato.

Luis Muriel

Al terzo posto troviamo, forse un po’ a sorpresa, il giocatore dell’Atalanta Luis Muriel con 8 reti segnate. L’attaccante ha già superato il numero di gol totalizzati nell’intera stagione scorsa con la maglia della Fiorentina, ovvero 6, giustificando così la sua scelta di volersi trasferire all’Atalanta, squadra che ama giocare un calcio spregiudicato. Questa tattica di gioco aperta significa molte occasioni per Muriel e compagni; tra i 25 marcatori del campionato infatti, ben 5 giocatori vestono la maglia della formazione bergamasca.

Non è un caso che i tre giocatori al comando della classifica marcatori appartengano ai tre reparti offensivi più prolifici del campionato. Ora bisognerà vedere se Immobile, Lukaku e Muriel, e con loro le rispettive squadre, riusciranno a mantenere questo ritmo.