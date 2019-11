Karate, successo di partecipazione per il Trofeo Città di Albenga

Albenga. Nella giornata di ieri, domenica 10 novembre, si è svolto il primo Trofeo Città di Albenga di karate, organizzato dall’Asd Karate Albenga in collaborazione con la Palestra Full Metal Club di Albenga. L’evento è stato patrocinato dal Comune di Albenga.

Alla manifestazione vi erano 27 società partecipanti, provenienti da Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria e Toscana. La gara era aperta a tutti gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

Circa trecento gli iscritti, ognuno per la sua specialità al (kata) singolo, a squadre e al kumite (conbattimento).

La presenza di venti arbitri Asi Liguria e Piemonte guidati dal referente nazionale e regionale dell’Asi Liguria maestro Claudio Guietti e dalla Macro Area Asi Liguria, Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta maestro Marco Leandri hanno fatto sì che la gara si svolgesse nel migliore dei modi. Tutti pronti alle ore 9; le gare si sono protratte fino alle ore 18.

“Un ringraziamento al sindaco Tomatis e al Comune che ci ha ospitato, alle autorità presenti quali il vicequestore Gilda Pierrè, al presidente della consulta dello sport del comune di Albenga maestro di judo Carmelo Valenti, alla Croce Rossa di Albenga e all’amico dottore del 118 Massimo Castelli, alla Pro loco di Vendone, alla Polisportiva Laigueglia, al bar ristoro Da Charlotte, a Caffè Pasqualini, Gabetti Albenga ed infine, ma non per ultimi, Ligure Infissi Albenga di Roberto Tomatis per aver donato il trofeo, senza comunque escludere lo staff della Shobukai che ha organizzato per la gara” dichiarano il maestro Vincenzo Tripodi, promotore dell’evento, e Andrea Grazia, presidente della Full Metal, non possono essere che soddisfatti per la buona riuscita della gara, tenendo conto che Asd Karate Albenga e Full Metal Club hanno vinto il trofeo con 184 voti.