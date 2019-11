Judo, lo Sharin conquista cinque pass per le finali dei campionati italiani

Savona. Nella giornata di oggi, domenica 17 novembre, al Palamaragliano di Genova Prato, lo Sharin Judo ha staccato biglietti per le finali dei campionati italiani di judo, categoria Esordienti B, che si terranno nel complesso olimpico di Roma.

Un’altra domenica di festa quindi per lo Sharin Judo, capace di qualificare cinque dei suoi otto atleti presenti; un risultato che conferma lo Sharin come punto di riferimento per il judo savonese.

I qualificati Federico Cerullo, Luciana Daudo, Alessio Martorello, Mattia Trombone e Gabriele Gizzi si sono imposti con autorevolezza nelle rispettive categorie, offrendo un judo spettacolare e di altissimo livello, con combattimenti sempre portati a termine ben prima del tempo massimo.

Un po’ di rammarico per Sofia Monti, Matteo Colombi e Marco Martinelli, che si sono fermati ad un passo dalla qualifica, pur avendo dimostrato anch’esssi un ottimo livello di preparazione.

Parole di congratulazioni arrivano dal presidente Igor Piperis, che conferma l’ottimo lavoro svolto dai tecnici su questo splendido gruppo.