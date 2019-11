Isolamento infrastrutturale in Liguria, Ciangherotti: “Treni gratis per sopperire ai disagi delle Autostrade”

Albenga. “Bene ha fatto il governatore Giovanni Toti a pretendere la gratuità dei pedaggi autostradali in Liguria, ma la vera scommessa ora sono i treni gratis per dare una valida alternativa di mobilità ai cittadini liguri”. Questa, in sintesi, la proposta di Eraldo Ciangherotti, consigliere di Forza Italia in Comune ad Albenga e in Provincia a Savona.

Non pagare il pedaggio sulle Autostrade come conseguenza dei disagi provocati dal concessionario è una richiesta più che legittima, ma il problema potrebbe essere incentivare un aumento del traffico su di una rete autostradale già in sofferenza. “Penso che i disagi che stiamo subendo in Liguria possano essere anche una grande opportunità per cambiare le abitudini dei cittadini spingendoli a favorire gli spostamenti con il treno” ha spiegato Ciangherotti.

“Ho appreso con favore la notizia di un aumento della frequenza e della capacità dei convogli sulla rete Torino – Savona – Ventimiglia. Tuttavia la soluzione più risolutiva può essere solo trovare un accordo con Trenitalia per garantire spostamenti gratuiti in treno. Favorire gli spostamenti su ferro è l’unica soluzione in questo momento per liberare le nostre autostrade che versano in condizioni più critiche”.