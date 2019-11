Investimento mortale, lutto a Borghetto: la vittima è Michele Paparella, storico titolare di “Dormisano”

Borghetto Santo Spirito. E’ Michele Paparella, storico titolare dell’attività “Dormisano”, la vittima del tragico investimento pedonale avvenuto ieri sulla via Aurelia a Borghetto Santo Spirito, poco dopo le 19.00.

Aveva 61 anni, lascia la moglie e tre figli.

L’uomo è stato travolto da un’auto mentre stava attraversando la strada, non sulle strisce pedonali. Al volante della vettura una donna, rimasta a lungo in stato di choc per l’accaduto.

Per Michele Paparella inutili i tentativi di soccorso da parte di sanitari e automedica del 118: è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Corona, ma è arrivato già in arresto cardiaco, per lui non c’è stato nulla da fare.

Fatale il trauma cranico riportato a seguito dell’investimento: dopo l’urto con la vettura è caduto violentemente sull’asfalto battendo la testa.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale che hanno svolto i rilievi e gli accertamenti del caso: l’auto della donna è stata posta sotto sequestro e si attendono i risvolti investigativi sull’investimento mortale.

La salma di Michele Paparella è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Santa Corona: considerata la verifica medico-legale sulle cause della morte (il trauma cranico) potrebbe non essere disposta l’autopsia e resta al vaglio degli inquirenti la posizione della conducente, che dovrà fornire la sua versione.

La notizia della morte dello storico titolare dell’attività “Dormisano” è subito rimbalzata in tutta Borghetto e la Val Varatella, dove l’uomo, residente a Boissano, era molto conosciuto. Cordoglio e commozione, con numerosi messaggi arrivati alla famiglia per l’improvvisa perdita del 61enne.

Ora si attende il nulla osta dell’Autorità Giudiziaria per i funerali di Michele Paparella.