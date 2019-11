Investimento in centro ad Altare, il parroco don Paolo in codice rosso all’ospedale

Altare. E’ stata trasportata in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure la persona che, questa sera, è stata investita da un veicolo in pieno centro ad Altare. Secondo quanto accertato la vittima dell’incidente sarebbe il parroco don Paolo Cirio.

L’incidente si è verificato intorno alle 21.45 in via Roma. Stando alle prime informazioni il sacerdote sarebbe stato urtato da un veicolo in retromarcia.

Sul posto sono intervenuti i volontari della croce bianca altarese insieme ai carabinieri.

Viste le condizioni del ferito, i sanitari hanno deciso il suo trasferimento presso il pronto soccorso del nosocomio pietrese. Nell’impatto avrebbe riportato un trauma cranico.