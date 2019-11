Pietra Ligure. Prosegue il decorso clinico di Carlo Galiano, il 29enne di Tovo San Giacomo rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale avvenuto sulla provinciale a Toirano, quando la sua moto si è scontrata frontalmente contro un furgoncino dei rifiuti.

Il paziente rimane ancora prognosi riservata, ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

di 7 Galleria fotografica Incidente a Toirano: furgone contro moto, un ferito grave









Dopo essere stato sottoposto ad altri micro interventi chirurgici per i diversi traumi riportati nel sinistro stradale e nella successiva caduta sull’asfalto, il paziente sta reagendo bene alle cure e alle terapie: tra lo staff medico del nosocomio pietrese c’è un cauto ottimismo sul recupero del centauro.

I medici stanno ancora monitorando l’evoluzione clinica del 29enne in relazione al grave trauma cranico e addominale riportato nel sinistro stradale.

Per Galiano si parla di un lieve ma progressivo miglioramento.

Sulle cause e la dinamica dell’incidente è stata aperta una indagine da parte dei carabinieri, che avevano svolto rilievi e accertamenti, anche sui mezzi coinvolti: il conducente del furgoncino dei rifiuti è indagato per lesioni stradali e nei suoi confronti è stata formalizzata una denuncia penale per le responsabilità nello scontro sulla provinciale toiranese.