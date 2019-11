Operaio cade sul posto di lavoro: soccorso e trasportato in ospedale

Savona. È avvenuto questa mattina a Savona l’incidente che ha coinvolto un operaio all’interno di un cantiere della A6, nei pressi della ditta operante nel settore edilizio “Mantobit S.p.a.”.

Al momento la dinamica dell’incidente non è ancora stata resa nota, ma a quanto pare l’uomo sarebbe caduto da un macchinario mentre stava lavorando e avrebbe battuto la testa procurandosi un importante trauma cranico.

Oltre agli agenti di Polizia intervenuti per ricostruire la dinamica dell’accaduto, sul posto si è subito recata anche la guardia medica per prestare i primi soccorsi all’uomo. Che è stato immediatamente trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Aggiornamenti in corso.