Incidente stradale in A6, auto si ribalta tra Altare e Savona

Altare. E’ di un ferito lieve il bilancio dell’incidente stradale avvenuto intorno alle 14.35 di oggi sulla A6 tra i caselli di Altare e Savona, lungo la corsia che muove in direzione del mare.

Secondo quanto accertato, un’auto si sarebbe cappottata, forse a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai militi della croce bianca di Altare e della croce bianca di Carcare, alla polstrada e al personale di Autostrade.

Per fortuna le due persone a bordo del veicolo non hanno riportato ferite particolarmente gravi: una di loro è stata trasferita in codice giallo al San Paolo di Savona, l’altra in codice verde.