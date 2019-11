Loano. Una vertebra rotta per il mister della Loanesi Antonio Rivituso, una microfrattura ad una vertebra per il portiere Florian Metani. E’ il bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio nella zona di Genova Borzoli, a breve distanza dallo stadio dove la squadra di Loano era attesa per il match di Promozione contro il Serra Riccò.

A bordo della vettura, insieme a Rivituso e Metani, c’erano anche il preparatore dei portieri Roberto Ricotti e quello atletico Serafino Santoro, fortunatamente usciti illesi dallo scontro.

Secondo quanto riferito, l’auto su cui lo staff tecnico ed il giocatore stavano viaggiando è andata ad impattare contro uno spartitraffico di cemento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale ed il personale sanitario, che hanno provveduto a trasportare i feriti in ospedale.