Incidente mortale sul Cadibona: la vittima è il 31enne Fabio Vacca

Savona. È il 31enne Fabio Vacca la vittima dell’incidente mortale avvenuto questa mattina, intorno alle 8, sulla strada per Cadibona.

Amante delle auto, in particolare della sua, una Fiat Panda di colore giallo inconfondibile, che sfoggiava spesso anche negli scatti postati sul suo profilo Facebook, e della fotografia. Aveva lavorato prima da Amer Autoricambi, in via Montenotte, a Savona, e poi da Bornino Demolizioni in zona Paip.

Una passione per le auto che lo ha portato a prendere parte anche a numerosi raduni, in particolare di Panda, come si evince anche dal post di cordoglio pubblicato dalla pagina Facebook “Panda a Pandino”: “Oggi è un giorno triste per tutti noi. È venuto a mancare poche ore fa in un incidente l’amico Fabio Vacca, compagno di mille avventure. Troppo giovane per andare in Paradiso. Tutta la community ti saluta. Ci mancherai guerriero”.

I genitori, Pinuccia e Claudio (calzolai), da anni gestiscono un’attività a Carcare, dove sono amati e benvoluti da tutti. A loro ha voluto dedicare un pensiero di vicinanza l’assessore Enrica Bertone, che ha dichiarato: “Da assessore alle attività produttive esprimo cordoglio per i genitori, che proprio domenica hanno rinnovato la promessa di matrimonio qui in comune (35 anni) con una grande festa. Una coppia cordiale, disponibile e molto competente a cui vanno le sincere e commosse condoglianze dell’amministrazione comunale”.

La salma, nel frattempo, è stata trasportata al cimitero di Savona dove, secondo quanto riferito, potrebbe essere disposta l’autopsia per fare luce sul tragico accaduto.