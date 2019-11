Incidente mortale sul Cadibona, domani l’ultimo saluto a Fabio Vacca

Savona. Nessun funerale, ma un ultimo saluto nel cimitero di Zinola. E’ questa la decisione della famiglia di Fabio Vacca, il 30enne vittima dell’incidente mortale avvenuto mercoledì mattina intorno alle 8 a Maschio, sulla strada per Cadibona.

Amante delle auto e della fotografia, aveva lavorato prima da Amer Autoricambi, in via Montenotte, a Savona, e poi da Bornino Demolizioni in zona Paip. Il giovane lascia i genitori Claudio e Pinuccia (molto noti a Carcare dove sono amati e benvoluti da tutti), la nonna Anna e la fidanzata Beatrice.

L’ultimo saluto avverrà dunque domani alle ore 15 nel Sacrario del cimitero.