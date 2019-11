Savona. C’erano tantissime persone, in particolare ragazzi, al cimitero di Zinola, questo pomeriggio (26 novembre), per dare l’ultimo saluto a Fabio Vacca.

Il giovane, appena 31 anni, è deceduto la scorsa settimana, in seguito ad un incidente stradale avvenuto a Maschio, sulla strada per Cadibona.

Amante delle auto e della fotografia, Fabio aveva lavorato prima da Amer Autoricambi, in via Montenotte, a Savona, e poi da Bornino Demolizioni in zona Paip. Il giovane lascia i genitori Claudio e Pinuccia (molto noti a Carcare dove sono amati e benvoluti da tutti), la nonna Anna e la fidanzata Beatrice.

Una notizia che ha scosso tutta la comunità savonese e carcarese, con centinaia di persone che quest’oggi si sono ritrovate per rendergli omaggio.