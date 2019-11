Alassio. Una giornata di festa per la piscina comunale di Alassio, lo staff degli istruttori e la Gesco srl che, grazie ai proventi della Sagra di Alassio dell’agosto scorso, hanno potuto dotare la struttura alassina di un prezioso sollevatore per disabili.

Da tempo infatti, presso la piscina di Alassio gli istruttori stanno portando avanti progetti dedicati ai diversamente abili con ottimi riscontri sia di partecipazione sia di risultati nelle gare di nuoto cui gli atleti della Piscina prendono regolarmente parte.

Foto 2 di 2



“Si tratta di uno strumento prezioso – spiega Igor Colombi presidente della Gesco, intervenuto insieme alla consigliera Simona Ivaldi – di un’esigenza che ci era stata segnalata proprio dall’assessore ai servizi sociali del Comune di Alassio. Di qui l’idea della Sagra di Alassio che ci ha consentito di essere qui oggi, in questa piscina, felici di poter vedere l’inaugurazione di questo sollevatore che consentirà ai nostri ragazzi di entrare in piscina in totale sicurezza”.

Stamani in piscina erano presenti il vice sindaco Angelo Galtieri, l’assessore alle politiche sociali Giacomo Battaglia, l’assessore alle partecipate Fabio Macheda e il consigliere incaricato allo sport Roberta Zucchinetti.

“A piccoli passi – il comune pensiero dell’amministrazione – attraverso la gestione in house degli impianti comunali -e non solo- stiamo rinnovando spazi e dotazioni tecniche. E’ un percorso sicuramente lungo, ma che, a parità di costi, sta già dando i suoi risultati”.

Poche parole e via alla dimostrazione pratica del nuovo sollevatore: siparietto simpatico ed efficace che ha avuto protagonista Gigi Ciccione, anima di Alassiowood, che con i suoi post aveva ironicamente seguito la vicenda del sollevatore: “L’acqua era calda e il sollevatore davvero efficace – il suo commento dopo aver testato personalmente il nuovo strumento – una bellissima esperienza”.