“In dialetto”: ecco il nuovo album del cantautore savonese Fulvio Semenza

Provincia. Sì intitola “In dialetto, ritornando alle origini” ed è il nuovo album dell’artista savonese Fulvio Semenza.

Il lavoro del cantautore arriva dopo il primo album “Per filo e per segno“ con 11 brani musicali e i due CD “Un po’ più in là” e “Castello di carte” in italiano.

Questa volta il nuovo lavoro di Fulvio Semenza è “ in dialetto” di titolo e di fatto: otto canzoni del cantautore savonese che ci portano a spasso nel tempo come “In carétto da tia” che racconta del nonno che portava il sale da le saline di Vado Ligure sino al Piemonte per barattarlo con farina e polenta, o che ci raccontano di storie vere come “Clara” un’infermiera che lavorava in Africa in un campo militare e vi morì.

Divertente e spensierata “Primmaveja”, la Primavera vista come una ragazza al suo primo appuntamento. Spensierata come “ Chi con ti” , momenti di felicità a tempo di bossa nova. Una bella favola “ Ina foa “ dove si spera in un mondo pulito, senza armi, e con famiglie felici. Ma anche ricordi d’infanzia come “Invèrno” che tocca momenti emozionanti e il ricordo della mamma che lo aspetta al ritorno da scuola. Due belle fotografie come “Estae” e “ Aoutùnno “ dove si sente l’odore della nostra Liguria e la nostra gente.

“Vi assicuro otto canzoni con tanto cuore oltre una sincera e fedele trascrizione di momenti vissuti” è il commento al nuovo album di Fulvio Semenza.