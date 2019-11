In campo per Coppa Italia e Coppa Liguria: ecco il programma completo delle partite

Pietra Ligure. Tra oggi e giovedì sono in programma dodici partite di coppa: una per la competizione di Eccellenza, cinque per quella di Prima Categoria e sei per quella di Seconda Categoria.

Vediamo giorni, orari e campi aggiornati dei vari incontri, passando in rassegna la situazione di tutte e cinque le competizioni.

Coppa Italia Eccellenza

Semifinali

Angelo Baiardo – Sestri Levante 0-2

mercoledì 20 novembre ore 16 al Borel di Finale Ligure: Pietra Ligure – Albenga

Coppa Italia Promozione

Semifinali

Taggia – Praese

Sammargheritese – Don Bosco Spezia

Coppa Liguria Prima Categoria

Secondo turno, prima giornata

Quiliano&Valleggia – Città di Cogoleto 2-2

Multedo – Borzoli 1-2

San Desiderio – Cella 0-0

Bargagli San Siro – Superba 1-2

Caperanese – Marolacquasanta 1-2

Secondo turno, seconda giornata

Pontelungo – Quiliano&Valleggia 2-0

San Cipriano – Multedo 2-0

Cella – Bargagli San Siro 1-1

Superba – San Desiderio 2-2

Cogornese – Caperanese 1-2

Secondo turno, terza giornata

giovedì 21 novembre ore 20,45 al Maggio di Cogoleto: Città di Cogoleto – Pontelungo

mercoledì 20 novembre ore 20 al Piccardo di Genova Borzoli: Borzoli – San Cipriano

mercoledì 20 novembre ore 20,45 a Genova Ligorna: Bargagli San Siro – San Desiderio

mercoledì 20 novembre ore 20,45 al Morgavi di Genova Sampierdarena: Cella – Superba

giovedì 21 novembre ore 21 al Tanca di La Spezia: Marolacquasanta – Cogornese

Coppa Liguria Seconda Categoria

Secondo turno, prima giornata

Oneglia – Calizzano 2-0

Atletico Genova – Bolzanetese Virtus 3-4

Masone – Corniglianese 0-2

Apparizione – Vecchio Castagna Quarto 1-2 (sospesa al 19° s.t.)

Pontecarrega – Borgo Incrociati 3-4

Santerenzina – Atletico Casarza Ligure 3-3

Secondo turno, seconda giornata

mercoledì 20 novembre ore 21 al De Vincenzi di Pietra Ligure: Calizzano – Vadese

martedì 19 novembre ore 21 al Begato 9 di Genova: Bolzanetese Virtus – Masone

mercoledì 20 novembre ore 20,30 al Ferrando di Genova Cornigliano: Corniglianese – Atletico Genova

giovedì 21 novembre ore 20 a Genova Sant’Eusebio: Borgo Incrociati – Apparizione

mercoledì 20 novembre ore 21,30 al Monsignor Sanguineti di Genova: Vecchio Castagna Quarto – Pontecarrega

mercoledì 20 novembre ore 20,45 al Colombo di Ferrada di Moconesi: Cornia – Santerenzina

Coppa Liguria Terza Categoria

Secondo turno, prima giornata

data e ora da stabilire, girone 1: Entella Chiavari – Rapid Nozarego

data e ora da stabilire, girone 1: CEP – Gringos

data e ora da stabilire, girone 2: San Pietro – Marina Giulia

data e ora da stabilire, girone 2: Ri Calcio – Savignone