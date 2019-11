Il viceprefetto vicario di Savona Fabrizia Triolo nominata prefetto di Biella

Savona. Nella seduta del 6 novembre il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, approvato la nomina a Prefetto della dottoressa Fabrizia Triolo, attuale Viceprefetto Vicario della Prefettura di Savona, destinandola a ricoprire l’incarico di Prefetto di Biella.

Triolo ha 58 anni ed è laureata in giurisprudenza. Ha iniziato la sua carriera come segretario comunale dal 1987 al 1990 in due consorzi in provincia di Pavia, per poi passare a vice capo di Gabinetto nella prefettura di Pavia.

Da lì i trasferimenti a Brescia, Alessandria e di nuovo Brescia, fino all’arrivo a Savona dal 2 maggio 2016. A Biella il suo primo incarico da Prefetto.