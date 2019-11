Varazze. La conferma è piombata questa mattina a margine del vertice in Prefettura a Savona sull’emergenza post-maltempo: sulle colline di Varazze, con le frazioni già devastate da frane e smottamenti, si aggrava il movimento franoso in località Fossello, nella frazione di Casanova.

Il fronte sarebbe particolarmente vasto e molto pericoloso e si sono attivate prontamente le misure di emergenza con la protezione civile e la polizia locale sul posto, su mandato della stessa amministrazione comunale: altre 140 persone potrebbero essere fatte evacuare dalle abitazioni per il rischio di crollo del versante sulle loro case.

“In questo momento sono in corso le verifiche tecniche e gli accertamenti statici sul versante in movimento” ha ribadito il sindaco Alessandro Bozzano, che sta seguendo l’evolversi della situazione dalla Provincia di Savona, dove è in corso un altro vertice con sindaci e amministratori locali.

“In mattinata, a secondo dei riscontri tecnico-geologici, si prenderà una decisione: la sicurezza delle persone prima di tutto” ha concluso.

LA SITUAZIONE A VARAZZE – È riaperta la viabilità sulla SP 57 di Casanova con presidio della protezione civile e illuminazione della frana, la SP 542 per Alpicella, così come Via Belvedere. Rimangono chiuse le altre strade già precedentemente comunicate. Le autobotti sono due a Casanova e ad Alpicella in modo da coprire più territorio possibile. Rimane aperto anche il Centro di Raccolta al Palazzetto dello Sport per comunicare il nome dell’hotel che ospiterà gli sfollati, che al momento attuale sono 40: a questi potrebbero aggiungersi in mattinata altri 140, per un totale di 180 persone fuori dalle loro case.

