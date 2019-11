Savona. Si è svolto ieri al Seminario di Savona un pomeriggio porte aperte dedicato in particolare al B2B, per far conoscere la location e le sue opportunità. Durante l’open day, la Cooperativa Solida che gestisce la struttura, ha illustrato i servizi e le opportunità che il Seminario offre al territorio anche oltre i confini comunali.

Si sono svolti tour guidati grazie alla collaborazione dell’Ufficio Beni culturali della Diocesi Savona-Noli, con le visite alla sala del refettorio che ospita il dipinto dell’Ultima Cena di scuola leonardesca e alla Cappella oltre all’apertura straordinaria della quadreria. Al termine delle visite si è svolto un aperitivo a cura del servizio catering di Solida che ha le sue cucine proprio al Seminario.

“Un luogo unico e ancora da scoprire e da conoscere per molti cittadini, il Seminario si è recentemente riorganizzato per offrire soluzioni tra le più diverse: la Casa per ferie offre soggiorni a famiglie, coppie, pellegrini e singoli viaggiatori”.

“La posizione strategica nel centro della città rende inoltre il servizio foresteria del Seminario un’ottima soluzione per studenti e lavoratori in trasferta per periodi più lunghi. Grazie ai servizi interni di catering e ristorazione sono già molti i meeting, gli eventi e i matrimoni realizzati presso il Seminario”.

Il Seminario è inoltre dotato di quattro sale convegni, la più grande con 99 posti a sedere, per eventi di capienza differente, che si possono prestare a riunioni, seminari, convegni, esposizioni e attività formative. Tutte le sale sono dotate di wi-fi e videoproiettore. “Anche gli spazi esterni sono tanti e tutti da scoprire: dal chiostro all’aperto, al bellissimo uliveto, il tutto a due passi dal centro città”.

Il Seminario propone convenzioni agevolate con una vasta gamma di soggetti: Comuni, Enti, associazioni di categoria, ordini professionali. Fino ad arrivare alle imprese del territorio: sia per eventuali trasfertisti che possono essere qui alloggiati con il servizio foresteria, sia come soluzione per l’organizzazione di eventi.

Il Seminario, attraverso la Cooperativa Solida che gestisce e offre i suoi servizi, lavora sull’inclusione sociale delle fasce deboli e svantaggiate per garantire pari opportunità e rappresenta quindi una scelta di valore.

Il Comune di Savona, tra gli enti già convenzionati, ha dato ospitalità proprio in questi giorni presso il Seminario a tre famiglie di sfollati che hanno dovuto lasciare la loro abitazione a causa dei disagi del maltempo. Una soluzione che rappresenta una risposta calorosa di accoglienza in un momento difficile per la nostra comunità. Il Seminario vuole essere questo: una risorsa della città ma anche per la città.

Durante la giornata di ieri c’è stato anche il go live del nuovo sito https://www.seminariosavona.it/. Per informazioni generali e sulle convenzioni è possibile contattare il Seminario telefonicamente allo 019.853307 o via mail seminariosavona@gmail.com.