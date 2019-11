Il savonese Andrea Garreffa tra i giovani che hanno battuto Salvini a colpi di “sardine”

Savona. E’ savonese d’origine, arrivato a Bologna all’età di sei anni: ora ha una laurea magistrale in scienze della comunicazione pubblica e sociale. Ha girato il mondo con i suoi studi: Valencia, California e Washington. Ha concluso con una tesi in comunicazione ambientale, ora è guida turistica, accompagnatore in ciclopercorsi in tutta Europa.

E’ il ritratto di Andrea Garreffa, uno dei quattro giovani che hanno portato in piazza Maggiore a Bologna oltre 15 mila persone per dire “No” alla Lega.

Gli altri sono: Mattia Santori, 32 anni primo ideologo dell’iniziativa, e poi Roberto Morotti e Giulia Trappoloni. Sono loro i protagonisti del movimento antisovranista, con spirito di partecipazione e di comunità, senza etichette politiche di sorta.

La piazza delle “sardine” è nata via Facebook ed è proprio grazie al tam-tam sui social che si è arrivati al successo dell’evento, mentre il leader della Lega apriva la campagna elettorale al palazzetto di Bologna per le elezioni regionali.

Il simbolo dell’iniziativa e del movimento è un pesce muto, in antitesi agli urlatori del web e dei comizi. Un messaggio lanciato sui social e poi il volantinaggio nelle serate di movida degli universitari nelle vie del centro a Bologna, ma anche telefonate e messaggi. L’obiettivo era superare la capienza del PalaDozza, 6 mila persone, il risultato è andato al di là delle aspettative.

“Bologna non si Lega” e ancora “l’Emilia Romagna non abbocca” sono stati gli slogan della serata anti-Salvini, accompagnati anche da “Bella Ciao” e altre canzoni di ispirazione partigiana.