Il mercato a Savona, BergTrail e la poesia ad Albisola: una coinvolgente domenica di eventi in provincia

Provincia. “Novembre mi è sempre sembrato la Norvegia dell’anno”. Non sappiamo esattamente cosa intendesse dire la poetessa americana Emily Dickinson nell’enucleare questa massima autunnale. Possiamo supporre che alluda un po’ anche al meteo, che dalle nostre parti comincia a farsi più “impossibile” ma di sicuro non così rigido da impedire gli immancabili IVG Eventi, che vi consigliamo in sintesi.

Fra boschi “incantati”, lunghi sentieri e splendidi scorci a picco o sul livello del mare, degni di un dipinto o una foto, si terrà a Bergeggi una delle manifestazioni sportive più attese, il BergTrail, che farà anche uno “sconfinamento” nella musica con la cristallina voce di Nicole Magolie.

Se nell’Area Marina Protetta l’outdoor “sposa” il pentagramma, fra i verdi ulivi del Golf Club di Albisola Superiore l’agonismo si unisce alle parole con la cerimonia di consegna dei riconoscimenti ai vincitori del 1° Premio Internazionale di Poesia.

Savona. È ancora forte l’eco del successo conquistato dal Mercato Riviera delle Palme con il suo debutto in Val Bormida ma è già in arrivo una nuova imperdibile giornata di shopping a cielo aperto.

Domenica 3 novembre gli ambulanti della Liguria faranno ritorno a casa per offrire alla clientela cittadina e croceristica la possibilità di toccare con mano la qualità dei prodotti offerti e il loro equilibrio tra assortimento e prezzo.

Dopo questa tappa l’1 dicembre la fiera si terrà di nuovo a Carcare, in piazza Cavaradossi, visto l’ottimo riscontro avuto e concluderà il 2019 tornando a Pietra Ligure, in viale della Repubblica, il 29 dicembre, ultima domenica del mese e dell’anno.

Bergeggi. Domenica 3 novembre il BergTrail, uno degli appuntamenti più importanti per gli appassionati del trail running, organizzato dal BergTeam, torna con l’edizione 2019 sulle due distanze di 31 e 17 km. L’evento attira sempre molta attenzione da parte degli sportivi ma anche della popolazione locale, che accorre al traguardo per quella che anno dopo anno sta diventando un evento che va oltre lo sport.

Si scatta da piazza XX Settembre e dopo un breve tratto all’interno del paese si sale per un sentiero fra lecci, castagni e faggi. Primi 2 km in campagna in piano o leggera discesa per poi proseguire con il mare alla sinistra, che consente di beneficiare di un paesaggio splendido. A questo punto si sale per 3 km per poi ridiscendere in direzione di Spotorno e sbucare nel tratto di strada asfaltata che dalla via Antica Romana giunge sulla via Aurelia, fino ad entrare nell’abitato di Spotorno e ritornare sull’Aurelia, dove si punta il mare fino a correre direttamente sulla sabbia.

Giunti allo stabilimento del Villaggio del Sole si torna verso il paese sulla strada asfaltata. Da qui si risale verso i crinali fra salite ripide, discese tecniche e passaggi in cui i partecipanti dovranno prestare attenzione. Tutto ciò fra boschi e scorci sul mare indimenticabili. Si arriva fino al Monte Sant’Elena, uno dei punti panoramici della gara ed ultimo tratto di salita. Da qui si punta verso il basso fino alla Via dei Mari e alle scale che precedono gli ultimi metri.

La manifestazione sarà arricchita dall’esibizione di Nicole Magolie per allietare il ristoro degli atleti a fine gara. Fondamentale l’apporto della Protezione Civile di Bergeggi, Spotorno e Vado Ligure.

Albisola Superiore. In occasione della Gara del Tartufo domenica 3 novembre nella sua location fra gli ulivi al sapore di bosco e mare il Golf Club Albisola unisce poesia e sport: saranno premiati infatti i vincitori del 1° Premio Internazionale di Poesia.

L’iniziativa nasce da un’idea di Renata Freccero, già curatrice per Casa Italia CONI di diversi eventi olimpici e già docente di Storia dell’Educazione Fisica e degli Sport alla SUISM Università di Torino, Maria Scarfì Cirone, scrittrice e vicepresidente del Cenacolo degli Artisti, e Francesco Serra, presidente del Golf Club Albisola.

A fine gara, alle ore 16, i golfisti parteciperanno all’incontro con i poeti sul tema dell’amore per le persone, gli animali, lo sport e il golf, che sintetizza la giornata, perché in realtà il gioco del golf è amore che a volte fa soffrire e ispira al bello.

Pietra Ligure. Sarà un fine settimana tutto da vivere al Parco Natura AsinOlla, che prosegue la sua ricca programmazione autunnale di eventi.

Si comincia con un’iniziativa dal sapore autunnale: domenica 3 novembre dalle ore 12:30 AsinOlla organizza infatti la Polentata con un menù all’insegna della polenta, vari condimenti e antipasti.

A seguire la nuova offerta outdoor: dalle ore 15 trekking con gli asini alla scoperta del magnifico entroterra e dei suoi percorsi itinerari con gli amici a quattro zampe ospiti della struttura.

Zuccarello. Domenica 3 novembre sotto gli occhi dei marchesi del Carretto e della loro corte gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Alassio si esibiranno in una performance con le sculture vegetali di Zuccarello per la Festa della Zucca. Si rinnova dunque l’appuntamento nel borgo medievale della Val Pennavaire e la scuola alassina risponde all’invito della Pro Loco per celebrare “sua maestà” con una serie di iniziative.

Gli allievi dei corsi Enogastronomico, Accoglienza Turistica e Commerciale saranno protagonisti con attività che spaziano dai laboratori di sculture vegetali alla gestione delle visite guidate in costume d’epoca. Il progetto didattico è coordinato dai docenti Massimo Rovere, Katiuscia Giuria, Monica Barbera, Franco Laureri e dal tecnico di laboratorio Aurelio Pepe.

La Pro Loco ha programmato inoltre stand gastronomici, attività didattiche, concerti, mostre d’arte, mercatini dell’antiquariato e la tradizionale fiera autunnale della zucca.