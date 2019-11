Savona. “All’aspedale San Paolo di Savona si è verificata un’infiltrazione a soffitto in radiologia. L’intervento di ripristino e impermeabilizzazione sarà effettuato il primo giorno utile. Nessun’altra criticità rilevata”.

Lo fanno sapere direttamente da Regione Liguria nell’ultimo bollettino riguardante l’emergenza maltempo che sta interessando tutto il territorio regionale

Rimangono chiusi nella giornata odierna (in quanto situati in zona rossa, pazienti riprogrammati): il consultorio di Piazza Pacini 2 ad Alassio; il Consultorio via Alla Costa di Vado Ligure; il Distretto Sanitario di Via Collodi 13 a Savona.

All’ospedale di Cairo è chiusa l’attività di radiologia per esterni (cittadini avvisati).

Il servizio di assistenza domiciliare viene effettuato solo nei casi in cui l’intervento sanitario è “inderogabile”.