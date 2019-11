“Per sua natura il borghese è una creatura di debole slancio vitale, paurosa, desiderosa di evitare rinunce, facile da governare. Perciò ha sostituito al potere la maggioranza, alla violenza la legge, alla responsabilità la votazione”. È una delle definizioni più efficaci, almeno che io conosca, di quell’essere camaleontico, anonimo, autoreferenziale e “sedicente” normale che è il borghese. È contenuta in “Il lupo della steppa”, un romanzo bellissimo di Herman Hesse, uno scrittore della svizzera tedesca che ebbe un grande successo già negli anni settanta e sicuramente non a caso. Ho scritto non a caso perchè in quegli anni montava la critica alla classe borghese, quella categoria sfuggita alle previsioni del buon Carletto Marx che non era riuscito ad immaginare che la società di mercato avrebbe generato una sorta di lubrificante, di ammortizzatore naturale della lotta di classe, che noi tutti conosciamo come classe media. Per classe media va inteso quel coacervo magmatico composto da una silenziosa e spaventata mediocrità, e quindi maggioranza, che, misurandosi fondamentalemente in termini economici, aspira ad accedere alla classe dei veri ricchi, cosa che reputa possibile nel sistema in cui sopravvive, e al tempo stesso teme di poter precipitare in quella che, appunto negli anni settanta, veniva difeinita sottoclasse. I termini socio economici si sono notevolmente trasformati da allora, le crisi sistemiche sempre più ravvicinate hanno esasperato le differenze tra gli estremi, ma la categoria socio-etica della borghesia è rimasta esattamente quella descritta da Herman Hesse. Magari in un altro momento ci sarà occasione di riflettere sulle accelerazioni da piano inclinato che stiamo vivendo in questo travagliato esordio del secolo, per ora soffermiamoci sulla definizione di apertura.

Il borghese non è minimamente individuato, nella frase dell’autore svizzero, in relazione alle sue condizioni economiche, la definizione ha un valore trasversale e, pertanto, il borghese può essere riconoscibile in qualsasi livello sociale. Partiamo dalla prima caratteristica: lo scarso slancio vitale. Il caro amico Bergson parlava di élan vital nel suo saggio del 1907 l’Evoluzione creatrice dando il là a numerose interpretazioni e messe in atto della sua teoria, ma lo scarso slancio vitale sottolineato da Hesse ha una valenza più esistenziale, come dire: il borghese se ama ama un pochino, con parsimonia, senza “esagerare”, senza lasciarsi eccessivamente coinvolgere, suvvia, è un adulto, certe emozioni le lascia agli adolescenti … e peggio per lui. Il fatto è che ogni cosa la fa con seria pacatezza, la sua parola d’ordine è “si deve” o, forse meglio, “così si fa”. Le sue scelte sono quelle condivise, senza assunzione di responsabilità individuale, da una massa amorfa e, pertanto, omogeneamente indifferenziata. In cosa consiste la paura del borghese? Semplice, il borghese teme che gli si possa chiedere conto delle sue azioni libere, pertanto si uniforma ad una massa che lo solleva dal dover avere il coraggio di scegliere. È “desideroso di evitare rinunce” nel senso che se hai un obiettivo difficile da perseguire, inevitabilmente, sei soggetto alla fatica, alla rinuncia, molto meglio allora non ambire ad altro che ad un incremento del proprio portafoglio, non comporta implicazioni etiche, posizioni morali, attività critiche e, soprattutto, autocritiche. Ne consegue che è “facile da governare”, non è certo un contestatore o, peggio ancora, un rivoluzionario, infatti è assolutamente omogeneo al sistema, come potrebbe mai volerlo modificare, anzi, è felice se il potere limita eventuali dissidenze in chiunque, ciò gli consente di confrontarsi solo con la maggioranza, la classe del buon senso e di essere soddisfatto di come è governato anche perchè può, con buon diritto, esercitare la sacra arte del mugugno.

La chiusa della definizione hesseiana è di natura esplicitamente politica: il termine potere non si riferisce a quello dello stato sull’individuo ma, al contrario, a quello in possesso naturale di ogni uomo, se tale potere è esercitato dalla maggioranza il mio diritto-dovere allo stesso tempo viene esercitato e si stempera progressivamente in perfetta sincronia con la mia responsabilità. Quale strumento sublime il voto, mi consente di sentirmi protagonista ogni tanto senza però essere responsabile, una specie di realtà virtuale e anonimato di fatto che, se le cose vanno come è mio interesse, mi consente di autocompiacermi per la mia delega, in caso contrario … bè, si sa, i politici sono tutti uguali, ladri e ingannatori. La sostituzione della violenza con la legge, sia colto il seguito cum grano salis, è la medesima operazione che le dittature effettuano costituendo una polizia di stato reclutando i violenti sostenitori della prima ora.

Una chiusa polemica non può mancare: non vi sembra piuttosto agevole riconoscere nella descrizione di Hesse un’ immensa moltitudine di persone di nostra conoscenza, quelle del “cosa dirà la gente”, del “i panni sporchi si lavano in famiglia”, del “il voto è segreto”, del “di certe cose non mi interesso”, del “se tutti lo dicono qualcosa di vero ci sarà”, del “io mi faccio i fatti miei”… e si potrebbe proseguire ma credo di essere stato compreso. Non possiamo continuare a comportarci “da adulti”, o sarebbe più corretto usare l’espressione “da borghesi”, definendoci educati; essere educati non significa essere l’antitesi dell’Idiota di Dostoevskij e saper elegantemente mentire, essere accondiscendenti, essere un coperchio adatto ad ogni pentola, come dicevano i nostri vecchi. E allora: ricominciamo ad amare senza paura, proviamo a pensare in maniera personale, generando qualche idea magari non proprio convenzionale, con la curiosità ed il rispetto per le idee diverse di altri uomini che reclamano il loro diritto alla vita e chissà, forse così, aprendo le finestre, se ne andrà il cattivo odore di cui parla Nietzsche, svestiamo i panni dell’irresponsabilità depensata perché, come afferma il mio amico Gershom Freeman: forse è vero che l’abito non fa il monaco, ma a furia di indossare il saio ti spuntano i sandali ai piedi.

