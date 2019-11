Il libro del savonese Gianfranco Ricci presentato a Genova

Savona. Martedì 6 novembre, alle ore 18, presso il Palazzo della Meridiana a Genova, verrà presentato il libro del savonese Gianfranco Ricci “Un laico in cammino”, Serel International – Stefano Termanini Editore.

Alla presentazione interverranno, con l’autore: mons. Marco Granara, rettore del Santuario di N.S. della Guardia, Pino Boero, professore di Letteratura per l’infanzia e Pedagogia della lettura, Università di Genova, Stefano Termanini, editore. Introdurrà l’incontro Davide Viziano, vicepresidente nazionale UCID (Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti), presidente del Palazzo della Meridiana.

Gianfranco Ricci, savonese, professore di Pedagogia Speciale, docente di Educazione Interculturale presso l’Università di Genova, dove ha diretto il Dipartimento di Studi sulla Storia del Pensiero Europeo e presieduto il corso di laurea in Scienza dell’Educazione, già consigliere comunale a Savona e amministratore della Fondazione De Mari, riorganizza e ripubblica nel suo Un laico in cammino articoli e riflessioni, la maggior parte dei quali comparsi sul periodico del Santuario di N.S. della Guardia «laGuardia», dal 2012 in avanti. Nelle sette sezioni in cui il libro si suddivide, dopo un’introduzione autobiografica, Gianfranco Ricci ha raccolto i frutti migliori delle sue riflessioni, meditando sulla fede, sulla famiglia, sulla misura contemporanea delle beatitudini, sul “fenomeno” papa Francesco.

“La principale virtù del libro è la stessa del suo autore – rileva mons. Granara nella sua premessa a ‘Un laico in cammino’ – Si tratta della capacità di affrontare temi alti con una semplicità che è disponibilità, apertura alla condivisione del pensare così come dell’agire, desiderio di autenticità”. “La metafora del cammino – dichiara nella prefazione al libro mons. Calogero Marino, Vescovo di Savona-Noli – ci ricorda che la vita è in movimento e che l’uomo non è un cerchio; egli è l’andante, è il sempre aperto, è essenzialmente homo viator”.

Chiude il volume la postfazione di Pier Paolo Ottonello, professore emerito dell’Università di Genova, cui si deve, tra le altre cose, di aver notato che questo lavoro di Gianfranco Ricci, al pari della sua complessiva ricerca scientifica e morale, vada inteso come “un caso, davvero raro, di intelligenza pedagogica caritativa veramente grande e preziosa», che non si lascia distrarre né abbacinare «rispetto a tutto ciò che è valido nel modo più autentico e perenne”.