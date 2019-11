Finale Ligure. Da diversi anni aziende, atleti, brand ed industria del settore outdoor scelgono il naturale set del Finalese per la creazione di campagne pubblicitarie, spot promozionali, test di prodotti; in questi giorni il nostro territorio è scenario di una ulteriore grande produzione video le cui riprese sono iniziate giovedì 28 novembre.

Il Consorzio per la Promozione Turistica e la Tutela del Territorio Finalese, con il supporto di 4Guimp, ha infatti avviato una collaborazione con Montagna.tv, il primo sito web italiano sul mondo della montagna e dell’alpinismo, che prevede la produzione di cinque video tutorial sull’arrampicata sportiva ed ambientati nell’esclusivo comprensorio finalese, vocato naturalmente per la pratica di attività sportive all’aria aperta.

Foto 2 di 2



Dal 1968, quando vennero tracciate le prime vie per l’arrampicata sportiva, le falesie del Finalese vengono scalate da appassionati ed atleti provenienti da tutto il mondo. Il nostro comprensorio vanta oltre 3000 vie offrendo così ai climber sia pareti di roccia nell’entroterra che scogliere di calcare bianco a picco sul mare: uno scenario naturale che mantiene intatte le sue peculiarità e che accoglie ogni appassionato di outdoor nella bellezza che lo rappresenta. Arrampicare e poter osservare il paesaggio che circonda le falesie; avvertire il sole che scalda la roccia o il vento che la scolpisce; cogliere i profumi della vegetazione, tutto questo è realtà nel comprensorio del Finalese.

È in questo contesto unico, e riconosciuto internazionalmente per la pratica dell’arrampicata, che si stanno realizzando cinque video tutorial specifici sul tema, sottotitolati in lingua inglese, che andranno on line, prossimamente, sull’homepage del sito Montagna.tv (che registra al mese 2.600.000 pagine viste e 483.000 contatti unici, con un trend di crescita esponenziale).

Queste cinque puntate ambientate interamente nel Finalese sono una vetrina davvero speciale nel panorama nazionale del mondo climbing ed outdoor, ma non solo perché rappresentano una occasione per tutti coloro che vogliono approcciare all’arrampicata sportiva e desiderano ricevere nozioni tecniche. Ogni puntata infatti affronterà il tema dell’arrampicata per un livello iniziale, un tutorial sui monotiri di arrampicata sportiva in falesia, così da consentire fruibilità ad ogni appassionato e permettere invece, a coloro che hanno raggiunto un livello avanzato, di osservare da un punto di vista diverso lo scenario che sono abituati a scalare da anni.

I partner dei cinque video tutorial sono Mercedes, Salewa, Scarpa, Climbing Tecnology e Vibram, è anche grazie a produzioni di rilievo come questa di Montagna.tv, che il territorio del Finalese può affermarsi con il suo ruolo di leadership nel turismo outdooor, come destinazione ideale per gli appassionati dell’attività sportiva all’aria aperta, famiglie ed atleti.