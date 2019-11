Il Comune di Loano cerca due informatici da assumere a tempo indeterminato

Loano. Il Comune di Loano ha indetto una selezione pubblica (per titoli ed esami) per la copertura di due posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore informatico di categoria C. Il bando rientra nell’ambito del programma di assunzioni per il biennio 2019/2020 stilato dall’ufficio personale dell’Ente loanese.

Si ricercano, in particolare, due figure in grado di gestire l’help-desk informatico, i server e le postazioni Pc desktop, i sistemi di rete (cablati, radio, fibra) e i cloud condivisi con altri Comuni.

I candidati dovranno essere in possesso di diploma di maturità quinquennale di perito in informatica e telecomunicazioni o di diploma di maturità scientifica (indirizzo scienze applicate) oppure di un qualsiasi diploma di maturità quinquennale accompagnato da diploma di tecnico superiore rilasciato dagli Its e riconosciuto dal Miur o da un diploma di laurea vecchio ordinamento (Dl) oppure di laurea specialistica (LS – DM 509/99) o laurea magistrale (LM-DM 270/04) nel settore informatico.

Il modulo di partecipazione è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Loano.

La data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande verrà resa nota con successivo avviso pubblicato sull’Albo Pretorio on line.