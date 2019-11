Il Ceriale Progetto Calcio contro la violenza sulle donne: “È ora di dire basta. Non è normale che sia normale”

Ceriale. Anche questo 25 Novembre il Ceriale Progetto Calcio si schiera a favore della Giornata contro la violenza sulle donne, dissociandosi in maniera netta da qualsiasi forma di maltrattamento verso il genere femminile.

Un fenomeno che assume numeri sempre più allarmanti in Italia e nel mondo. Nei soli primi 10 mesi nel 2019 sono già 95 gli omicidi con vittime femminili, quasi uno ogni 3 giorni. Nel 2018 le donne uccise sono state 142 e spesso ciò avviene per mano di una persona cara, di fiducia o un ex partner.

“È ora di dire basta. Non è normale che sia normale” ribadisce all’unisono tutta l’Asd Ceriale Progetto Calcio.

Nella foto: Matteo Ebe, portiere prima squadra, con il segno rosso sul volto, simbolo della campagna di sensibilizzazione