Il Black Friday “contagia” anche Albenga: il 29 novembre negozi aperti fino alle 21

Albenga. In attesa del nuovo direttivo del CIV Albenga i commercianti del Centro Storico aderiscono al Black Friday previsto per il prossimo 29 novembre. Sconti e occasioni che daranno il via ufficialmente allo shopping in vista del Natale e offriranno a molti la possibilità di risparmiare su capi e oggetti acquistati.

Con l’occasione i negozi rimarranno aperti fino alle 21 per fare in modo che tutti possano beneficiare delle offerte che ogni attività metterà a disposizione per i suoi clienti. Al Black Friday parteciperanno anche caffè e ristoranti che prepareranno menù ed aperitivi ad hoc per l’evento.

“Ho avuto occasione di conoscere i commercianti e i gestori delle attività di somministrazione del centro storico durante vari incontri – afferma Marta Gaia, delegata al Centro Storico – Si tratta di una realtà intraprendente, viva e di qualità con molte idee per animare e attirare ad Albenga turisti e non. Gli sconti e gli orari ampliati durante il Black Friday sono un bel biglietto d’invito per le attività e per la nostra città”.

“Occorre promuovere e incentivare le iniziative intraprese dai nostri commercianti, ristoratori e imprenditori locali – aggiunge l’assessore al Commercio Mauro Vannucci – Il Black Friday è un’iniziativa importante sia per creare iniziative ed eventi che per coloro che vogliono approfittare degli sconti per fare i loro acquisti anche in vista delle festività natalizie”.