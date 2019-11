Il 4Chiese Trail a Loano, la speleologia a Finale e lo spiritual jazz a Savona: una fervida domenica di eventi in provincia

Provincia. “In autunno tutto ci ricorda il crepuscolo e tuttavia mi sembra la stagione più bella”. Ha l’aria di un gentile complimento al periodo in corso l’aforisma proferito dal filosofo e scrittore danese ottocentesco Søren Aabye Kierkegaard. Apprezziamo dunque anche noi le liete occasioni che ci sono offerte, ovvero gli IVG Eventi della domenica di metà novembre.

Un modo per vivere in gaiezza la giornata è unire l’utile pratica dell’esercizio fisico all’aria aperta al benefico spirito di solidarietà insito in ognuno di noi: a Loano ciò sarà possibile grazie al consueto appuntamento sportivo del 4Chiese Trail, gara podistica organizzata da Krav Maga Parabellum e intitolata all’indimenticato Lucio Burastero.

Tanto sano agonismo anche ad Albenga con la prima edizione del rally Giro dei Monti Savonesi Storico, organizzato da Sport Infinity di Andora e corredato di diverse manifestazioni a latere.

Finale Ligure va alla temeraria “avanscoperta” dei paesaggi, delle grotte carsiche del suo entroterra e della vita degli animali nel sottosuolo grazie all’avvincente mostra speleologica “Sotto la pietra di Finale – Il lato nascosto del Finalese”.

E poi ancora la jazzistica “Pataphysical Music from Japan” dei De Lorians a Savona, la presentazione del libro “Il nostro presepe – Macachi e dintorni”, scritto da quasi cento autori, ad Albissola Marina… Insomma un calendario di IVG Eventi da non lasciarsi scappare per nessun motivo!

Loano/Pietra Ligure/Giustenice. Domenica 17 novembre scatterà la terza edizione del 4Chiese Trail – Trofeo CSEN Memorial “Lucio Burastero”, gara podistica organizzata dal settore Corsa in Montagna dell’asd Krav Maga Parabellum di Loano.

Il trail è intitolato a Lucio Burastero, figura importante del panorama verzino, il cui ricordo è sempre vivo nel cuore degli abitanti della frazione loanese e di tutte le persone che hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarne l’impegno nella valorizzazione e nel rispetto della montagna e della natura. Iscritto al Club Alpino Italiano, ha permesso a tanti appassionati di camminate e corse in montagna di scoprire molti dei sentieri che poi sono entrati a far parte del trail.

La manifestazione rientra anche nel Corto Circuito Solidale “I run for Find the Cure”. Dalla sua prima edizione la corsa ha fatto registrare numeri molto rilevanti e anche quest’anno ci sono tutti i presupposti per assistere ad una bella festa di sport e solidarietà: parte del ricavato andrà a finanziare infatti i progetti di Find the Cure.

Sarà un fine settimana intenso ad Albenga con la prima edizione del rally Giro dei Monti Savonesi Storico, organizzato dall’asd Sport Infinity di Andora, supportata da Franco Peirano.

Sabato sera i concorrenti si ritroveranno al Frantoio Sommariva per un gustoso aperitivo. Domenica le vetture ripartiranno per la seconda tappa, caratterizzata da cinque prove speciali alternate.

Gli organizzatori hanno previsto e diverse manifestazioni collaterali ed altre novità. La prima è l’istituzione del Trofeo delle 14, riservato alle Lancia Fulvia Hf in lizza, l’altra è un challenge per tutte le classi che prevedono la presenza di almeno cinque vetture uguali per marca e modello.

Finale Ligure. Domenica 17 novembre a Castel San Giovanni è visitabile la mostra speleologica “Sotto la pietra di Finale – Il lato nascosto del Finalese”.

Gli scatti realizzati da Agostino Chiesa, Alessandro Maifredi, Enrico Lana, Mauro Rossi, Simone Baglietto e Valentina Balestra aprono lo sguardo ai paesaggi e alle grotte carsiche dell’entroterra di Finale Ligure. L’esposizione racconta anche la vita degli animali nel sottosuolo grazie al prezioso contributo dell’Associazione Biologia Sotterranea Piemonte.

Sono installati inoltre scatti e pannelli illustrativi sulla speleoglaciologia in occasione del convegno “Dentro un pozzo di cielo”, che si terrà al Teatro delle Udienze. Un momento di condivisione con i maggiori esperti per divulgare esperienze e competenze e migliorare le future ricerche ed esplorazioni nei ghiacciai.

Domenica 17 novembre sera a Savona si esibiscono i De Lorians nel concerto “Pataphysical Music from Japan”.

I De Lorians sono un quintetto che si autoproclama “un collettivo di ventenni giapponesi dai capelli lunghi che suona spiritual jazz ispirato tanto alle sonorità di Alice Coltrane e Pharoah Sanders quanto al rock di Frank Zappa e della Scena di Canterbury”. Con un tocco di assoluta e assurda originalità. Ascoltare per credere!

Le sette tracce dell’album sono un’esplosione imbottita di tanta surrealtà, assoli di chitarra selvaggi, arrangiamenti di sax fuori di testa, movimento costante, rumorismo, sezioni composte pronte a scomporsi per condurci nella totale improvvisazione o in pacate scie di morbidi fiati. Nessun canto, nessun giochetto, solo sorprese costanti, vibrazioni intense e gran divertimento.

Albissola Marina. Un anno di lavoro, oltre 90 persone coinvolte come autori (con i collaboratori si supera largamente quota 100) per arrivare a 200 pagine: questi i numeri del libro “Il nostro presepe – Macachi e dintorni”, che verrà presentato domenica 17 novembre.

Oltre alle emozioni nel libro c’è la storia dei Macachi e più in generale delle statuine che, prima di san Francesco a Greccio, si possono far risalire addirittura ai Lari dei Romani. Si ripercorrono idealmente poi le vie dei presepi, nel centro storico di Albissola Marina, dove vivevano e operavano le figurinaie di un tempo.

La presentazione avrà per ospite la corale genovese Nuova Scuola Armonia, diretto da Lorenza Grasso, che proporrà un repertorio di canti natalizi tratti dalla tradizione classica ma anche autoprodotti in dialetto ligure dalla stessa direttrice. Tra questi la canzone “A Geinin”, dedicata alla più nota figurinaia albisolese che ha operato nei primi decenni del secolo scorso.