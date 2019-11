Idraulico “fantasma” deceduto a Torino: è residente a Borghetto, dove risulta sconosciuto

Borghetto Santo Spirito. È deceduto, all’età di 61 anni, mentre stava svolgendo un lavoro a casa di una cliente (sostituzione di una caldaia), in via Troya, a Torino.

Abiterebbe proprio nel capoluogo piemontese, dove all’indirizzo non sono però stati trovati riscontri, e risulta residente a Borghetto Santo Spirito, dove sembra essere sconosciuto e dove non sono stati rintracciati parenti o amici. Non è stata trovata la sua residenza così come appare inesistente anche la sede della sua ditta.

È giallo sulla morte di un “idraulico fantasma”, su cui sono in corso indagini approfondite da parte dei carabinieri.

Per gettare luce sul mistero, le forze dell’ordine hanno lanciato un appello perchè chiunque possa conoscere l’uomo attraverso i dati forniti si faccia avanti fornendo informazioni utili.