Pallare. Nella giornata di oggi, domenica 10 novembre, presso il palazzetto comunale di Pallare, davanti ad una folta cornice di pubblico, si è tenuta la seconda tappa della Coppa Liguria per le categorie Under 8, Under 10 e Under 12.

In campo si sono affrontate formazioni di quattro società: Savona, Bonomi, Liguria, Pippo Vagabondo.

di 7 Galleria fotografica Hockey indoor: la Coppa Liguria a Pallare









Nette affermazioni per la Pippo Vagabondo di Cairo Montenotte nelle categorie Under 12 e Under 10, mentre nella categoria Under 8 è stata la Bonomi a farla da padrone.

La formazione di casa, Pippo Vagabondo, è scesa in campo nelle varie categorie con Tommaso Colace, Valentina Sosto, Davide Gallo, Emily Inkof, Rayan Meta, Gabriel Meta, Matteo Ciuffi, Lorenzo Ciuffi, Denis Hanciuc, Marco Lisman, Francys Cazartelli, Nicola Voto; allenatori Paolo Nari e Raimondo Voto.

Al termine degli incontri si è tenuta la premiazione in un clima di fair play, nella quale oltre ai riconoscimenti sportivi è stato assegnato un premio speciale all’atleta più piccolo della competizione, Matteo Ciuffi, 5 anni di età, per mano del consigliere omunale di Cairo Montenotte Marco Dogliotti, presente a sostegno della società cairese nell’organizzazione.