Guasto all’acquedotto, Pietra Ligure “presta” l’acqua a Tovo San Giacomo

Tovo San Giacomo. “Da pochi minuti l’acquedotto di Tovo San Giacomo riceve anche l’acqua dai pozzi di Pietra Ligure”. Lo annuncia il sindaco della cittadina della Valmaremola Alessandro Oddo.

“Questi lavori servono a sostenere la pressione nelle tubature ed a fornire maggiore quantità di acqua potabile per tamponare la fase di emergenza che il nostro sistema acquedottistico sta attraversando dopo la rottura della condotta del Rué – aggiunge – Ricordo sempre che finché questa non sarà riparata, il sistema non sarà mai in totale equilibrio”.

Ora che l’emergenza pare superata, Oddo desidera ringraziare “di cuore gli operai ed i tecnici di Servizi Ambientali spa che dall’inizio dell’emergenza stanno lavorando sull’acquedotto ed hanno realizzato questo bypass in meno di due giorni. Un particolare ringraziamento va anche all’amministrazione di Luigi De Vincenzi per la collaborazione e la sensibilità dimostrata”.

“La prossima tappa sarà ricercare e riparare il guasto lungo la condotta, che potrà avvenire non appena le condizioni del Maremola consentiranno l’accesso all’area”, conclude Oddo.