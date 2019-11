“Grida e richieste di aiuto dai boschi di Stella”, soccorsi mobilitati

Stella. Vigili del fuoco mobilitati per soccorrere una presunta persona in difficoltà in località Reverdita a Stella.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 19.20 di oggi, quando qualcuno avrebbe segnalato alla centrale operativa del Nue di aver udito grida e richieste di aiuto provenienti dai boschi che circondano la zona.

La macchina dei soccorsi si è subito attivata. Attualmente gli operatori stanno raggiungendo il punto di origine delle presunte richieste di aiuto.

Agg. ore 20.45: Fortunatamente si trattava di un falso allarme. Le ricerche sono state annullate.