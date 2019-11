Savona. Nel weekend appena trascorso, a Torino, in Piemonte, si è svolta la gara di Zona Tecnica 1 (Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta) per il campionato di squadra Gold Allieve di ginnastica artistica femminile. Ottava e nona le due formazioni della Fratellanza Ginnastica Savonese, che possono sperare in un difficile ripescaggio.

Sabato 16 novembre buon secondo posto nella Gold 1 della Rubattino con la squadra composta da Ludovica Wernitznig, Sveva Anelli, Elisa Ubaldi e Anna Materni che col punteggio di 203,975 finiva alle spalle di pochissimo della Victoria di Torino (punti 204,55), ma davanti a pietro Micca Biella e Cuneoginnastica, conquistando direttamente l’accesso alla finale nazionale.

Foto 3 di 4







Nella Gold 2, vinta dalla Pro Novara, con punti 198,70 il quinto posto dell’Andrea Doria con Domitilla Olivieri, Sara Nurra e Zoe Frisina permette alla compagine genovese di essere ammessa tramite ripescaggio alla finale di Jesolo. A seguire settimo posto del San Michele (Sofia Corevi, Chiara Ghidini, Serena Meloni e Aurora Pagano), ottava la Fratellanza Savonese con Beatrice Vettori, Nicole Negro, Eleonora Revello, Celeste Ghiglia, Flavia Garbarino e Chiara Rapisarda, nono il Canaletto, decima la Riboli.

Domenica 17 novembre era la volta della Gold 3a con il successo della squadra dell’Andrea Doria con punti 183,925 e le ginnaste Giulia Ventura, Giorgia Fazzari, Sofia Pedevilla, Electra Scagliola, Matilde Somaglia e Ariel Spitaleri. Al secondo posto Trecatese e sul terzo gradino del podio un’altra ligure, l’Auxilium con Milena Laviano, Emma Stafasani, Emma Fadda, Calanni Fraccono e Sofia Grassi. Quarta la Pro Chiavari con la squadra composta da Emily Botto, Alessia Marena, Federica Rei, Sofia Scaramozzino, Elisa Pizzorno e Aurora Frittitta. Tutte e tre le squadre conquistano il pass per le finali nazionali di Jesolo. Le altre compagini liguri: nona la Fratellanza Savonese con Ada Castellino, Michela Pratticò, Carlotta Rossi, Sophia Sonego e Federica Tredici, dodicesima Calasanzio, tredicesima San Michele, quindicesima Rubattino, sedicesimo Canaletto, diciannovesima USSP.

Infine, nella Gold 3b vinta dalla Concertosport, sesto posto per il Calasanzio con Chiara Dellepiane, Anna Rebora, Sofia Galdino e Sara Russel.