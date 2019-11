Borghetto Santo Spirito. Si intitolava “A scuola con la protezione civile” l’evento organizzato dal gruppo di protezione civile di Borghetto Santo Spirito (in collaborazione con #Luogosicuro del gruppo Alma e con la presenza dei ragazzi di Rocket Way) volto a far conoscere agli alunni delle scuole elementari e medie della città come operano i volontari di protezione civile.

Mercoledì 6 novembre scorso una delegazione del gruppo borghettino ha tenuto un incontro formativo volto a far conoscere ai più piccoli (tramite la proiezione di cartoni animati) i compiti delle squadre di protezione civile e dell’antincendio boschivo e l’importanza del loro lavoro in caso di emergenza. Inoltre, sono state fornite utili informazioni circa i comportamenti da tenere in caso di alluvione o, più in generale, di emergenza.

di 11 Galleria fotografica Gli alunni di Borghetto a lezione di protezione civile









Giovedì 7 novembre, invece, le classi si sono recate in piazza Italia per vedere da vicino i mezzi e le attrezzature utilizzate in caso di emergenze. Nel corso della mattinata i volontari hanno effettuato alcune dimostrazioni pratiche sull’utilizzo dei naspi antincendio in dotazione alla squadra Aib, sul taglio mediante motosega e sulla procedura per spegnere un incendio con i “Draghi” di #Luogosicuro mediante l’utilizzo di estintori e Naspi.