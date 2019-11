Giro di vite per chi fuma sui bus Tpl: al via controlli e sanzioni

Savona. L’unione di intenti, tra TPL Linea S.r.l. e l’Asl di Savona, ha portato ad uno stretto giro di vite: per chi fuma a bordo degli autobus le sanzioni sono salate, e il personale di polizia amministrativa di TPL (controllori e verificatori) potrà emettere direttamente le multe.

TPL Linea, a seguito degli accordi intercorsi con l’ASL di Savona, ha iniziato a formare il proprio personale preposto, consegnando anche gli appositi blocchi da compilare per sanzionare i trasgressori. Inoltre l’azienda sta integrando la cartellonistica a bordo dei mezzi, per evidenziare il “ divieto di fumo a bordo” indicando le figure professionali aziendali incaricate ad emettere le multe.

Si inizieranno ad elevare sanzioni a partire da lunedì 11 novembre.

Di seguito le specifiche delle sanzioni che possono essere emesse.

– In base a quanto previsto dalla normativa, i trasgressori sono soggetti al pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00.

Ai sensi dell’art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, il pagamento potrà avvenire in misura ridotta con effetto liberatorio, più favorevole, di € 55,00, pari al doppio del minimo della sanzione.

Qualora l’infrazione sia commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di un bambino di età inferiore ai 12 anni l’entità della sanzione amministrativa raddoppia (da € 55,00 a € 550,00) con pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio, più favorevole, di € 110,00, pari al doppio del minimo della sanzione.