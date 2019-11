Giro dei Monti Savonesi Storico subito nel segno di Manuel Villa

Albenga. È del locale Manuel Villa il primo assolo in prova speciale al rally Giro dei Monti Savonesi Storico. In gara con una Bmw M3 e con il toscano Daniele Michi alle note, il vincitore dell’ultima edizione (2003) della precedente serie della gara si è imposto nel primo passaggio su “Caso” (km 10,05) con il tempo di 7’00″5 precedendo di 1″7 lo zio Gabriele Noberasco, in lizza con una vettura analoga ed in coppia con il fido Fulvio Gangi.

Terza piazza, a 7″9, per l’ammirata Lancia Stratos di Mauro Sipsz e Monica Bregoli che hanno preceduto di 1″1 la Lancia Delta Integrale 16v del locale Renzo Grossi, in gara con la figlia Alice. Quinta piazza, a 10″2 dal leader provvisorio, per Sergio Mano e Flavio Alvano e la loro Toyota Celica St 165.

Dal sesto al decimo posto, nell’ordine, sono giunti Politano-Santi (Lancia Delta Integrale 16V) a 19″7, i locali Vigo-Canobbio (Peugeot 309 Gti 16V) a 25″0′, i savonesi Amerio-Piovano (Volkswagen Golf Gti) a 30″0, i sanremesi Pagella-Brea (Porsche 911 Rs) a 31″3 e Acconciaioco-Moncada (Porsche 911 Rs).

In ritardo, per la rottura di un semiasse, gli attesi Bigazzi-Campanella (Ford Sierra Cosworth 4×4), solo quattordicesimi, mentre hanno già conosciuto, tra gli altri, l’amarezza del ritiro le Fiat 127 dei locali Rossi-Banaudi, per la rottura nel semiasse, e dei genovesi Demarco-Zambelli, ko per un tubo dell’olio tranciato.

Manuel Villa ha “firmato” anche il secondo passaggio sulla prova speciale “Caso” (km 10,05) con il tempo di 7’10″9 precedendo Sipsz di 5″8, Mano di 7″1, Grossi di 9″2 e Gabriele Noberasco di 11″4.

La prima giornata si chiude, così, con l’ingauno Manuel Villa in testa con 13″1 di vantaggio su Noberasco e 13″7 su Sipsz con Mano quarto a 17″3 e Grossi in quinta posizione a 18″2.

Nella foto (Nicolas Rettagliati): la Bmw M3 di Manuel Villa e Daniele Michi