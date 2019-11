Cairo Montenotte. Tre su tre. La Cairese continua la sua corsa a punteggio pieno nel girone A del campionato regionale Giovanissimi 2005. Solamente Genova Calcio e Veloce reggono il ritmo dei gialloblù.

Nella mattinata di domenica 10 novembre, sul campo di casa del Brin, la Cairese ha centrato la terza vittoria battendo per 5-1 i genovesi dell’Angelo Baiardo.

Foto 2 di 2



Si è giocato in una giornata fredda e col cielo coperto, nella quale gli ospiti hanno sbloccato il punteggio per primi dopo 5′ risolvendo in rete una mischia in area. La Cairese ha ribaltato il risultato già nel primo tempo, chiuso sul 2 a 1. Nella seconda metà di gara i padroni di casa hanno continuato a spingere sull’acceleratore, realizzando altre tre segnature. Berretta e Kosiqi hanno firmato entrambi una doppietta; un gol porta la firma di Gjataj.

La Cairese allenata da Bruno Peirone ha giocato con Matteo Giorgio Rizzo, Andrea Capici, Davide Ghiso, Andrea Grillo, Ardenis Celaj, Christian Diamanti, Francesco Berretta (cap.), Alfons Gjataj, Manuel Agostino Siri, Christian Kosiqi, Erkyehun Pizzorno; a disposizione Alberto Macciò, Emanuele Ghiso, Alessandro Cecchin, Matteo Grenno, Matteo Domeniconi, Simone Chiomento, Daniele Vella.

L’Angelo Baiardo di mister Gabriele Papasergio si è presentato con Andrea Boni, Diego Badile, Gianluca Cremonesi, Omar Ruffinelli, Francesco De Vincenzi (cap.), Tommaso Canu, Lorenzo Navanzino, Jaafar Pastorelli, Dylan Garra, Enis Gjorduhi, Gabriele Muntoni; a disposizione Adriano Herrera, Alessandro Descalzo, Gabriele Beltrame, Alessio Robilotta, Lorenzo Buscema, Mattia Napoli, Giovanni Marenco.

Sabato 16 novembre è in programma lo scontro al vertice: la Cairese sarà ospite della Genova Calcio, capace in questo turno di imporsi per 2 a 1 sul campo del Savona.

Christian Kosiqi, capocannoniere del girone A