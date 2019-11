Albenga. Seconda partite di campionato e secondo netto successo per la Cairese, che sale a quota 6 punti in classifica fa così parte del quintetto che guida il girone A del campionato regionale Giovanissimi 2005.

Sul nuovo terreno in sintetico del Riva di Albenga, in una giornata all’insegna della pioggia, la squadra gialloblù ha ipotecato la vittoria già nel primo tempo, concluso sul 3 a 0. Nella ripresa mister Bruno Peirone ha effettuato tutti i cambi possibili e gli ospiti hanno arrotondato il risultato fino al 7-0 definitivo.

Sono andati a segno Kosiqi, nuovamente autore di quattro reti, Pizzorno, a bersaglio due volte, e Berretta. La Cairese, quindi, ha nuovamente tenuto inviolata la propria porta. I locali hanno chiuso la gara in dieci per l’espulsione di un giocatore per atteggiamento poco rispettoso nei confronti dell’arbitro; la partita comunque è stata molto corretta.

Un successo ottenuto nel giorno in cui la società cairese, nell’impianto di casa, festeggiava il centenario.

La Cairese ha giocato con Matteo Giorgio Rizzo, Andrea Capici, Davide Ghiso, Andrea Grillo, Ardenis Celaj, Christian Diamanti, Francesco Berretta (cap.), Matteo Grenno, Manuel Agostino Siri, Christian Kosiqi, Erkyehun Pizzorno; a disposizione Alberto Macciò, Emanuele Ghiso, Alessandro Cecchin, Alfons Gjataj, Matteo Domeniconi, Amedeo Gaiezza, Simone Chiomento.

L’Albenga allenata Rodolfo Grego ha schierato Andrea Molinaro, Lorenzo Guglielmone, Mattia Campari, Pietro Scrigna, Tommaso Pulerà, Amedeo Maria Cardone, Andrea Merlo, Giorgio Catapane, Davide Gerini, Alessandro Parise (cap.), Saleh Moaz; a disposizione Davide Cerrato, Matteo Gallo, Kevin Begaj, Alessio Bane, Edoardo Rocchi, Alessandro Secco.

Bruno Peirone