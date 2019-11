Spotorno. Fantastici risultati per l’Asd Ginnastica Libera, al 7° torneo internazionale Blume Gran Canaria di ginnastica ritmica, che si è tenuto sull’isola Gran Canaria del celebre arcipelago; precisamente a Las Palmas, sabato 23 novembre.

Il torneo ha visto la partecipazione di ginnaste provenienti da varie parti della Spagna ed anche da Moldavia, Repubblica Ceca e Italia, nell’ambito del 59° Festival della Ginnastica.

La giornata di gara inizia con il livello più alto e precisamente quello A, dove Chiara Maglio, nella categoria Allevi, conquista un ottimo secondo posto; a seguire Matilde Cantini, sempre nel livello A categoria Junior, ottiene un buon terzo posto.

La gara continua con il livello B. Tra le senior Laura Ruda sale sul gradino più alto del podio eguagliata da una brillante Sofia La Scala nelle Junior del livello C, con Emily Vitali al secondo posto e Gea Mantero al quarto.

Conclude gli individuali Elisa Testa nel livello C Senior con un soddisfacente secondo posto.

Nel pomeriggio sfidano le squadre dove per le Senior B, Matilde Cantini, Sofia La Scala, Laura Ruda, Elisa Testa e Emily Vitali, con un esercizio entusiasmante, che affascina il pubblico presente, conseguono un fantastico argento.

Il giorno seguente si è tenuto un grande galà nell’arena del Centro Insular de Deportes, con ben trenta esibizioni di scuole di ginnastica e danza provenienti da vari paesi europei. Le ragazze spotornesi si sono distinte con una applaudita ed apprezzata esibizione al corpo libero e nastri.

Il presidente Giorgio Tarditi ed i tecnici Marta Brandini e Fulvio Cantini sono rimasti entusiasti per i risultati conseguiti e per le eccezionali giornate di sport nelle calde Isole Canarie.

Il prossimo appuntamento è in programma per sabato 4 e domenica 5 gennaio, quando a Spotorno si terranno la Masterclass con la famosa ginnasta iberica Natalia Garcia Timofeeva e la prima edizione dell’Open Libera Cup, torneo per rappresentative.