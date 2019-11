Gianni Sommariva torna nel food con le creme di acciughe Delisea

E’ stato, per un paio di anni, “fuori dal business”, nel senso che, ceduta la sua quota dell’azienda di famiglia, il frantoio oleificio Sommariva di Albenga, un brand che nel mondo del food significa eccellenza olearia ligure, al fratello Agostino, sembrava si fosse ritirato a godersi uno spazio a cavallo di goliardia e solidarietà, con la Onlus dell’amico medico Marco Ghini, “Basta Poco”, che aiuta le famiglie dei malati terminali. Errore, Gianni Sommariva, ex olimpionico di vela, master in marketing e lunga esperienza nel food, stava progettando altri sogni, altri prodotti. Prodotti che, in questi giorni, sono stati presentati a Golosaria Milano, e che hanno già trovato la fiducia di un colosso dell’aceto balsamico, come Mengazzoli di Mantova, che assieme a Gianni ha dato vita ad una start up, con sede legale a Mantova e laboratorio a Toirano, dove Delisea (questo il nome della nuova società, una vera e propria start up di Gianni Sommariva), sta producendo quattro salse chiamate “humus di mare”, tutte a base di acciughe, “u pan de mà”, il pane del mare in dialetto ligure.

“Vengo da una storica famiglia di agricoltori con la passione per il mare. Ho sviluppato, lavorando per 30 anni nell’azienda di famiglia, le antiche ricette adattandole ai nuovi gusti e rendendole conservabili senza stravolgerne i sapori per soddisfare le nuove esigenze di consumo. Dopo questa esperienza, e con tanta voglia di rinnovamento, ho deciso di ritrovare il piacere ed il gusto di “creare” dando vita ad una nuova realtà aziendale la Almavivandae, con la nascita del marchio Delisea ed una nuova linea di prodotti che mi è piaciuto chiamare humus di mare. Il mio scopo è stato quello di proporre sul mercato, partendo da ricette tradizionali, prodotti innovativi, appetibili e morbidi al palato. Dopo una lunga ricerca ho così ottenuto un prodotto fonte di Omega3 e con alti valori nutraceutici grazie all’acciuga e all’olio extra vergine di oliva”, racconta Gianni Sommariva.

Quattro le nuove creme, tutte a base di acciughe del Cantarbrico, tra le migliori al mondo per gusto e carnosità. Si va dalla salsa con acciughe ed erbe aromatiche, da abbinare a: tartine, crostoni e salumi di accompagnamento per aperitivi, crudités di verdure, paste corte e verdure grigliate, particolarmente adatto anche per coniglio e gallina arrosto o per insaporire battuti di carne rossa, a quella con barbabietole da abbinare a zuppe di legumi, verdure lesse, focacce alla cipolla, farinata, panissa e per condire ravioli di erbe spontanee e carni bianche lesse. Poi quella con capperi e limone, da abbinarsi a piatti freschi veloci da fare come insalate miste, insalate di pomodoro, fritti come carciofi, fiori di zucca, e melanzane, paste lunghe, tartine, formaggi freschi, e verdure bollite, per concludersi a quella con le nocciole del Piemonte, adatta a piatti strutturati e corposi come vellutate di zucca, di porro e funghi, bolliti e arrosti sino ad abbinamenti azzardati come coquillages e crostacei.

“Liguria del gusto e quant’altro” è il titolo di questa rubrica curata da noi, Elisa (alla scrittura) e Stefano (alle ricerche), per raccontare i gusti, i sapori, le ricette e i protagonisti della storia enogastronomica della Liguria. Una rubrica come ce ne sono tante, si potrà obiettare. Vero, ma diversa perché cercheremo di proporre non solo personaggi, locali e ricette di moda ma anche le particolarità, le curiosità, quello che, insomma, nutre non solo il corpo ma anche la mente con frammenti di passato, di cultura materiale, di sapori che si tramandano da generazioni. Pillole di gusto per palati ligustici, ogni lunedì e venerdì: clicca qui per leggere tutti gli articoli.