Genitori alla scoperta delle cucine Camst: ecco come vengono preparati i pasti dei bambini

Alcuni giorni fa un gruppo di genitori savonesi ha partecipato all’iniziativa “Cucine aperte“: una visita guidata all’interno del centro cottura di Vado Ligure di Camst, la società che offre il servizio mensa nel Comune di Savona (e non solo).

“Abbiamo potuto vedere come e dove viene stoccato il cibo, i frigoriferi dotati di sistemi di controllo e allarme in un luogo di sicurezza alimentare come quello della Camst – è stato il commento dell’assessore al sociale e alle politiche scolastiche ed educative Ilenia Romagnoli – inoltre, abbiamo parlato con gli operatori, i cuochi, le dietiste, chi trasporta e chi segue tutta la parte del magazzino e infine abbiamo sperimentato alcuni piatti che i nostri bambini si trovano nelle mense scolastiche“.

L’iniziativa ha rappresentato una diversa modalità di educazione alimentare che, come ha affermato lo stesso assessore, “ha offerto un’importante occasione a genitori, dirigenti scolastici e insegnanti per poter verificare di persona e in trasparenza come si realizzano le preparazioni gastronomiche, per conoscere le modalità di lavorazione, i criteri di selezione dei fornitori, l’organizzazione del magazzino, la cottura, la distribuzione e l’organizzazione dell’intero servizio”.

Oltre al servizio di ristorazione, infatti, Camst si occupa anche del trasporto degli alimenti negli istituti scolastici, effettuato con modalità precise e sempre nel rispetto degli orari, il tutto per consegnare in tavola piatti ancora caldi e gustosi.

All’interno dell’azienda, il personale è composto da circa una trentina di esperti nel campo della ristorazione, con dietisti, cuochi, responsabili, trasportatori, perlopiù di giovane età. In merito, l’assessore Romagnoli ha comunicato che l’azienda è spesso aperta a nuova assunzioni ed è quindi possibilità entrare a far parte dello staff.

Subito dopo la visita, infine, i genitori hanno potutoi degustare liberamente alcuni piatti presenti nel menù scolastico che vengono quotidianamente serviti nelle scuole.

