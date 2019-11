Funivie, il Pd cairese: “Ora c’è l’impegno del Governo, basta polemiche”

Cairo Montenotte. “Il vicesindaco di Cairo dichiara che sulla crisi delle Funivie da parte del Governo c’è un atteggiamento di chiusura. Non è proprio cosi visto che la settimana scorsa i sindacati sono stati ricevuti a Roma, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dove si è svolto il tavolo per discutere della crisi di Funivie”. Così il Pd cairese interviene sulla vicenda della filiera del carbone.

“Inoltre il Ministero si è impegnato a organizzare altri tavoli di trattativa, che comprendano la Regione e il Comune con l’interessamento di altri ministeri, come il Mise e il Ministero dell’ambiente”.

“Ci sembra che l’impegno del Governo per trovare una soluzione alla crisi ci sia… Non è il momento di fare polemiche o fare campagna elettorale su certi temi! Non è il momento di cercare colpe o colpevoli”.

“È il momento di tutelare e salvaguardare ben 600 posti di lavoro” conclude il Pd cairese.