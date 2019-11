Savona. Partiranno dal piazzale dal prolungamento di Savona e gireranno la città sino a raggiungere il palazzo del Comune i manifestanti che, questa mattina, hanno preso parte al “Friday For Future”, la manifestazione-sciopero mondiale contro il cambiamento climatico.

Spiegano gli organizzatori “Siamo costantemente in allerta, terrorizzati che qualche nuova disgrazia possa capitare. Basta. La natura ce lo sta sbattendo in faccia sempre più spesso, gli scienziati lo urlano sempre più frequentemente: è tempo di cambiare. È tempo di agire o sarà troppo tardi. Che altro deve succedere perché ci rendiamo conto della gravità della situazione in cui ci troviamo? Il nostro stile di vita, (l’economia, il consumismo, l’incuria) sta avendo un impatto senza precedenti sull’ambiente e sui cambiamenti climatici”.

Foto 3 di 8















Oggi, venerdì 29 novembre, è in programma il “Block Friday”, per dire “no al consumismo sfrenato, che ha un costo ambientale immenso, e di cui il black friday è la peggiore delle celebrazioni. Che tu sia bambino, adolescente, adulto, anziano: questa crisi ti riguarda. Scendi in piazza con noi”.