Finale Ligure. Dopo ore di incessante pioggia questa mattina una supervisione del territorio a Finale Ligure da parte del sindaco Ugo Frascherelli e dell’amministrazione comunale.

Ecco la situazione:

1- Strada per Isasco Varigotti: due frane bloccano la strada, oggi pomeriggio e domattina saremo subito operativi con Ditta sul posto per riaprire la viabilità.

2- Strada Manie: frana importante che blocca il transito . Oggi pomeriggio saremo immediatamente operativi per ristabilire la normale circolazione (si presume con un senso unico alternato).

3- Monticello: oggi pomeriggio la Ditta incaricata posizionerà dei blocchi di cemento armato per garantire la protezione e quindi la riapertura del transito.

4-Perti Alto: piccola frana in Via Madonna del Loreto (5 campanili). Prestare attenzione, da domani ragioneremo su come poter intervenire in modo risolutivo.

5- Olle Superiore : alcuni smottamenti, una parte di strada che presenta cedimenti (transennata ma aperta al transito alternato) sulla quale faremo da domani accertamenti strutturali.

6- Varigotti: il mare ha completamente divelto e portato con sé la condotta fognaria. Il consorzio è stato informato ed interverrà subito.

7 – La provincia ha deciso di chiudere per ispezione tutti i plessi scolastici di sua competenza. Parliamo delle scuole superiori che domani resteranno chiuse: liceo alberghiero ed Ipsia. Noi stiamo controllando nostre e decideremo.

8 – in Borgo dal parcheggio autobus presso il ponte nuovo sul pora la furia del torrente ha portato con sé 20 metri di muro d’argine.

Oggi pomeriggio continueranno i controlli sul territorio per le verifiche post-precipitazioni.

“Doveroso evidenziare come l’attività preventiva relativa a pulizia dei fiumi e degli scarichi cittadini sia stata premiata. Altre realtà a noi vicine hanno problemi ben superiori”.

“Un ringraziamento a Protezione Civile, Associazione Carabinieri, Polizia Municipale, Finale Ambiente ed Ufficio Tecnico Comunale… Presenti ed operativi h24” afferma il primo cittadino finalese.