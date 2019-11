Stella. Frazioni isolate nel comune di Stella a causa delle numerose strade interrotte e non percorribili. San Martino, Gameragna e San Bernardo a ora non sono raggiungibili. Anche la strada per Corona sembra interessata da movimenti franosi.

“La situazione è decisamente critica” ha spiegato il sindaco Marina Lombardi. Le piogge di questi giorni hanno martoriato letteralmente il territorio del paese dell’entroterra, portando al cedimento di numerose zone di terreno, poi franate sulle strade che portano alle diverse frazioni. Le segnalazioni di disagi si susseguono di continuo, anche tramite i social.

Al momento, l’unica via certamente percorribile è la statale 334 del Sassello. I movimenti franosi però proseguono con ritmo e modalità inquietanti e potrebbero coinvolgere anche le strade attualmente libere. La mobilità nel comune di Stella è quindi molto ridotta.

I problemi erano cominciati già ieri, con alcune interruzioni, ma la viabilità era stata ripristinata. Durante la notte, tuttavia, la situazione è giunta a un punto prossimo al collasso.