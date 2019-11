Varazze. Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, assieme al sindaco di Varazze Alessandro Bozzano e ai tecnici, hanno effettuato un sopralluogo nella frazione di Casanova, a Varazze, dove la strada provinciale 57 è chiusa da sabato scorso, quando durante l’ultima ondata di maltempo un grosso masso si è staccato dalla collina. Gli sfollati, per motivi di sicurezza, sono 10.

“La situazione è difficile – commenta il presidente Toti – comprendiamo bene il disagio di queste 10 persone, costrette a vivere lontano dalla loro casa. Abbiamo già chiesto l’attivazione del contributo per l’autonoma sistemazione nella domanda di riconoscimento dello stato di emergenza al Governo per consentire agli sfollati di rientrare di tutte le spese sostenute. Con il sindaco abbiamo visionato sia il costone che i massi caduti: ci saranno da fare degli interventi di disgaggio, cioè far cadere il materiale ancora pericolante che è rimasto sul fronte di frana, e a seguire alcuni interventi di messa in sicurezza della parete”.

Foto 2 di 2



“Faremo rientrare le persone solo quando saremo certi oltre ogni ragionevole dubbio che non ci siano rischi: la strada credo verrà riaperta nelle prossime settimane. Quando verrà riaperta la strada potremo dare agibilità all’edificio che è stato evacuato in via precauzionale, dove tra l’altro si trova una attività commerciale, mentre per quanto riguarda l’edificio più in alto servirà attendere gli interventi sulla parete”.

“Stiamo lavorando per potenziare la difesa del suolo con grandi investimenti, a partire dalla città di Genova e ovunque sul territorio – aggiunge Toti- Serve grande consapevolezza della fragilità del territorio e serve continuare nel grande lavoro di potenziamento dei nostri sistemi di Protezione civile che, grazie al lavoro svolto negli ultimi 5 anni, sono ai vertici nazionali”.

“Abbiamo in Liguria un sistema di intervento efficace, casi come questo di Casanova e quello della valle Stura, dove gran parte della viabilità è già stata recuperata, lo dimostrano. In ogni caso non ci fermiamo, il lavoro da fare è ancora molto”, conclude il presidente della Regione.