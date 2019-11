Frana in via Berninzoni a Spotorno, la minoranza: “Tempi lunghi per il rientro degli sfollati”

Spotorno. Tempi lunghi, sembra, per il rientro degli sfollati a Spotorno dopo l’ondata di maltempo che ha colpito il savonese. Una frana, infatti, ha interessato una palazzina in via Berninzoni, con lo smottamento che si è andato a depositare sul retro del palazzo, mettendone a rischio la sicurezza. Dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco si era deciso per lo sgombero del palazzo.

“Dopo aver incontrato alcuni dei residenti nel condominio come consiglieri di minoranza abbiamo chiesto immediatamente un incontro con gli uffici comunali per verificare a che punto fosse la situazione. Purtroppo le notizie acquisite non sono state confortanti, infatti i funzionari ci hanno rappresentato come la macchina comunale si sia immediatamente attivata per individuare i proprietari del versante franato ed ingiungergli di mettere in sicurezza il tratto di loro competenza, ma questa attività fino ad ora non ha prodotto i risultati attesi” affermano i gruppi di opposizione Spotorno nel Cuore, Adesso Spotorno e Spotorno che Vorrei.

“Infatti ci è stato rappresentato come non sia chiaro chi sia il proprietario che dovrà effettivamente rimuovere i detriti e mettere in sicurezza il versante e quindi si temono tempi lunghi per poter consentire il rientro a casa per le persone interessate”.

“Inoltre alcune prime indicazioni informali non fanno presagire nulla di buono riguardo alla situazione del versante interessato dallo smottamento, anche se si auspica che esami più approfonditi possano dare risultati più confortanti. Vista tale situazione come gruppi di minoranza chiederemo al sindaco di attivarsi immediatamente come amministrazione per il consolidamento del versante al fine di garantire il rientro a casa di queste persone, tra le quali anche alcuni anziani che al momento hanno dovuto trovare sistemazioni alternative presso parenti e soluzioni di emergenza”.

“Riteniamo che sia doveroso da parte del Comune di farsi carico di sistemare la parete franata e consolidare il movimento di terra al fine di garantire un sollecito rientro a casa di queste persone anche e soprattutto in vista delle festività natalizie, rimandando ad un momento successivo l’individuazione dei privati responsabili di questi terreni a cui eventualmente presentare il conto degli interventi effettuati. Confidiamo nell’attenzione dell’amministrazione a questa esigenza primaria di diversi nostri concittadini” concludono i consiglieri di minoranza.